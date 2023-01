Belotti-Fiorentina, la sfida di domani può essere decisiva anche in chiave mercato

Come scrive La Nazione, il nome di Andrea Belotti è da tenere d’occhio. L’ex Torino sta trovando veramente poco spazio con la Roma e anche domani guarderà, almeno inizialmente, la partita dalla panchina. La sfida di domani sarà utile anche per i dirigenti della Fiorentina di incontrare quelli della Roma per capire i margini di manovra sul centravanti italiano.

Il fatto che Belotti sia praticamente in fase di svincolo, e che l’infortunio di Cabral dovrà tenere il brasiliano lontano dal campo per almeno 4-5 settimane, potrebbero aiutare a concretizzare l’operazione.