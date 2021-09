Belotti, quello scontro con Quarta gli sta costando molto caro. Juric: “Ancora non riesce nemmeno a corricchiare”

Sembra più grave del previsto l’infortunio che Andrea Belotti ha riportato dopo lo scontro con Martinez Quarta, in Fiorentina–Torino. Lo scontro, avvenuto ormai quasi un mese fa, costrinse il Gallo a uscire in anticipo dal campo. A proposito delle sue condizioni si è espresso l’allenatore granata Ivan Juric: “Sono preoccupato, perché non riesce ancora a correre, nemmeno lentamente. Non siamo ancora nelle condizioni di fare una previsione o di annunciare una data per il rientro”.

E poi ha aggiunto: “Tutti speravamo in una progressione diversa. Avevamo delle aspettative per questa settimana, e invece non è andata bene. Dopo così tanto tempo ancora è preoccupante che non riesca nemmeno a corricchiare. Di cosa soffre? All’inizio si pensava a una microfrattura, poi esclusa. Ha avuto una contusione fortissima sul muscolo tibiale”.