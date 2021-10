Belotti segue Vlahovic e Cairo sbotta: “Chi vuole andarsene in questo modo almeno indennizzi il club”

La Stampa in edicola stamani titola così: “Belotti come Vlahovic, Cairo apre il fronte “Chi se ne va così deve indennizzare il club”. Il paragone tra le situazione dei due attaccanti riguarda il loro mancato rinnovo rispettivamente con Torino e Fiorentina, riprendendo le parole che il numero uno granata ha speso ieri sera al Festival dello Sport di Trento in merito alla situazione creatasi:

“Sono sempre di più le situazioni in cui un giocatore non rinnova aspettando l’offerta migliore. I procuratori hanno troppo potere: valorizzi un ragazzo e loro te lo portano via a zero euro. Non credo sia giusto, il club dovrebbe avere almeno una forma di indennizzo, sennò rimani a bocca asciutta”.