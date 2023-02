Belotti senza alibi: “Sappiamo che figuraccia abbiamo fatto in Coppa Italia”

Nei minuti precedenti di Roma-Empoli, secondo anticipo della 2° giornata di ritorno, l’attaccante giallorosso Andrea Belotti ha commentato lo shock per l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese. Queste le sue parole a Dazn: “E’ una delusione che fa parte di tutti noi ed è giusto che sia così. Sappiamo tutti la figura che abbiamo fatto tutti in Coppa Italia e questo deve servire per darci quella carica in più per fare i tre punti”.