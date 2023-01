Benassi ai saluti: ancora fuori dai convocati di Italiano e spunta una pretendente di lusso dalla cadetteria

Dalla lista degli esclusi alla lista di un’altra squadra? Marco Benassi è pronto a lasciare la Fiorentina. Dopo i mesi trascorsi da fuori rosa, ieri è arrivato un altro segnale con l’assenza dai convocati per la sfida contro il Monza. Il messaggio mandato da Italiano e dalla società pare evidente e l’ex Torino deve cercarsi un’altra squadra.

Tanti le formazioni interessate, soprattutto in Serie B e, come riporta calciomercato.com, in prima fila ci sarebbe il Parma che cerca rinforzi per la corsa playoff. Prossimi giorni, o al massimo settimane, decisivi per capire il futuro dell’ormai partente Benassi.