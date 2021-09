Benassi: “Arriviamo alla partita contro l’Inter nella condizione migliore. L’identità è la novità di questa Fiorentina”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il centrocampista viola Marco Benassi dopo la vittoria contro il Genoa. Queste le sue parole: “È stata una grande partita, soprattutto perché si comincia a vedere il lavoro che facciamo da due mesi. Sono molto contento perché era davvero molto tempo che non ne vincevano tre di fila. L’ho già detto che si respira un’aria diversa che non c’era da tanto. Era importante partire bene per affrontare tutte le partite con tanto entusiasmo. Dobbiamo essere consapevoli di potercela giocare con tutti”

E ancora: “La domenica dobbiamo mettere in pratica quello ceh facciamo durante la settimana, ma l’identità è la cosa nuova di questa Fiorentina. Abbiamo chiesto informazioni su Castro che lo abbiamo visto uscire male. Speriamo si riprenda presto. Adesso c’è poco tempo. In un ciclo di tre partite la prima è fondamentale è ti fa arrivare alle altre due con la giusta mentalità. Sarà dura contro l’Inter ma meglio di così non possiamo arrivarci”