Benassi: “Ho una grandissima voglia di rilanciarmi per me e per la Fiorentina. Non ho mai voluto mollare”

Rispondendo alle domande dei tifosi della Fiorentina, sugli account social della società, il centrocampista Marco Benassi ha detto: “Per le mie caratteristiche mi piace giocare più avanti, difendere mi piace meno”.

Sulle difficoltà della scorsa stagione: “Non ho mai voluto mollare per la mia passione, per la passione che ho per il calcio e per la mia famiglia. Ho una grandissima voglia di rilanciarmi, per me stesso e per la Fiorentina, la prossima sarà una stagione fondamentale”.

Sul rapporto coi compagni: “Ne abbiamo cambiati tantissimi in cinque anni. Sono sempre con Biraghi, ma ho un grandissimo rapporto anche con altri, come Saponara e Venuti”.