Benassi: “Nello spogliatoio viola ho rivisto un entusiasmo che non c’era dai tempi di Pioli. Siamo sulla strada giusta”

A Radio Toscana ha parlato il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi. Queste le sue parole: “La cosa più importante è quella di essere tornato alla Fiorentina. L’ano scorso è stato complicato e adesso mi aspetto tanto da me stesso. Sono arrivato a 60 allenamenti di fila ed è già un buon obiettivo per me. Ho trovato un entusiasmo che mancava da quando sulla panchina c’era Pioli. Il gruppo è compatto e coeso, ma il lavoro del mister sta aiutando tanto il gruppo. Abbiamo intrapreso la strada giusta per dare soddisfazione ai tifosi. Questo è il mio decimo anno di Serie A, ma ho solo 27 anni e ancora ne ho di strada da fare”.

E sui tifosi: “Lo stadio pieno con la curva che spinge è una marcia in più. Anno scorso non c’ero ma so che la squadra ha perso tanti senza tifosi. Quando rientreranno tutti sarà davvero la nostra arma in più”