Benassi: “Possiamo ancora dire la nostra contro la Fiorentina. Dobbiamo essere convinti di passare il turno”

Nel corso della sessione invernale del mercato, la Fiorentina ha prestato Marco Benassi alla Cremonese. Il centrocampista, di proprietà dei viola, ha parlato della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, in un’intervista rilasciata a Cremona 1.

“Sappiamo che è una partita difficile, perché già giocare contro la Fiorentina non è facile di per sé e in più partiremo con uno svantaggio di 2-0, ma possiamo dire la nostra. All’andata abbiamo buttato via il primo tempo, ma nella ripresa abbiamo avuto le nostre occasioni, dovremo essere bravi a sfruttare le palle gol che avremo a disposizione. Anche perché spesso è dimostrato nello sport e nel calcio tutto è possibile: bisogna crederci dobbiamo essere convinti di passare il turno e mettercela tutta”.

Sulla sua esperienza a Cremona: “Negli ultimi tre anni avevo giocato poco, sono stato anche fuori lista e il mio primo obiettivo era quello di trovare maggiore continuità. Adesso cercherò anche il gol, visto che ancora non ho segnato”.