Benassi: “So che c’è stata la possibilità di vedere Berardi alla Fiorentina. Spero prima o poi di poter giocare con lui”

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così a Radio Toscana: “Non so quanto sia stato vicino Berardi. C’è stata la possibilità che arrivasse, questo lo so per certo, ma non so il motivo per il quale non è arrivato. Spero in un prossimo futuro di giocare insieme. Il nome di Berardi viene sempre fuori. Per me è come un fratello. In questi giorni ho giocato in vari ruoli vista l’assenza dei nazionali: terzino, esterno… Mi manca solo l’attaccante (ride ndr). Scherzi a parte: ho caratteristiche diverse da tutti gli altri e mi piace molto arrivare in area di rigore per provare a segnare. Credo che potrò tornare utile al mister. L’occasione a Roma? Non ci ho dormito la notte”.