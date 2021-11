Benassi: “Sto bene mentalmente e fisicamente. Sembra ieri che sono arrivato alla Fiorentina, io e Biraghi siamo come Cip e Ciop”

Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “Sto bene, sia fisicamente che mentalmente. Nella sosta abbiamo lavorato molto bene, quindi sono contento. Cinque anni a Firenze? Il tempo passa veloce, sembra ieri: io e Biraghi siamo alla Fiorentina ormai da cinque anni, ormai siamo come Cip e Ciop“.

Prosegue così Benassi: “Pioli? Sicuramente preparerà bene la partita, a Firenze lo conosciamo. Sappiamo il suo lavoro per preparare le partite, ma anche il nostro allenatore è molto bravo. Quindi penso che potremo far bene”. Chiosa finale sulla Nazionale italiana: “Sono momenti che capitano, ho comunque fiducia che tramite i Playoff potremo andare al Mondiale in Qatar”.