Benassi: “Vlahovic ha una fame incredibile, spero rinnovi. Biraghi? Non sente le critiche, giusto che sia andata a lui la fascia. Siamo curiosissimi di vedere il Viola Park”

A Radio Toscana ha parlato il giocatore della Fiorentina Marco Benassi. Queste le sue parole su alcuni suoi compagni di squadra e Rocco Commisso: “Il presidente Commisso sta dimostrando la sua ambizione con i fatti. Noi per primi siamo curiosissimi di vedere il Viola Park. Nei prossimi giorni andrò con Venuti e Biraghi a vedere come procedono i lavori. Come se fosse già casa nostra”.

Su Odriozola: “Lui è un ragazzo disponibilissimo. Si vede che ha giocato come esterno perché spinge molto sulla fascia e può tornarci molto utile”

Su Vlahovic: “Ho parlato tanto con Dusan e non ha mai avuto dubbi sul rimanere qui. Ha fame ed è una caratteristica che hanno tutti i serbi. Come lui anche Milenkovic. Spero che rinnovi con la Fiorentina. Essendo così giovane il rischio è che si possa accontentare, ma ripeto: ha una fame incredibile, non lo farà assolutamente”.

E su Biraghi: “Caratterialmente non sente le critiche dei tifosi e ha sempre dato il 100%, dal punto di vista dell’impegno non gli si può rimproverare nulla. Lui è arrivato qui a Firenze con me. Giusto che dopo la partenza di Pezzella la fascia di capitano sia passata a lui”.