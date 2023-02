Benedetto Ferrara: “Cabral contro tutti, dalla tecnologia al concorrente più pregiato (e il procuratore giusto)”

Su le pagine de La Nazione in edicola questa mattina c’è anche il commento alla partita di ieri sera tra Fiorentina e Braga di Benedetto Ferrara. Questo il suo pensiero, in particolare su Cabral: “Arturo lottatore senza paura. Da un pezzo. In lotta contro tutto e tutti: contro i dubbi, le palle che non arrivano, una panchina che lo aveva trasformato in ruota di scorta, il concorrente più pregiato (in teoria) e col procuratore giusto, la tecnologia che gli gioca contro, in lotta soprattutto col rischio di perdere l’entusiasmo, la garra, la voglia di sbattersi come sa fare lui.

Invece no: Cabral c’è, quarto gol consecutivo. La Fiorentina va avanti anche grazie a lui, lo fa con una partita a due facce, una sfida che sulla carta non aveva storia ma che qualche brivido lo ha dato, fortunatamente giusto il tempo di svegliarsi e trovare il gol per azzerare le ansie. Alla fine solo applausi. Gli ottavi sono realtà. Questo contava. Ora Verona, e un’altra storia”.