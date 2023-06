Benedetto Ferrara: “Campionato folle e bipolare, ma questa Fiorentina ha fame e vuole prendersi un trofeo”

Il giornalista Benedetto Ferrara, su La Nazione, ha espresso così un proprio parere sulla serie A appena conclusasi per la Fiorentina: “Campionato folle, bipolare, vivo, terminato con una vittoria il cui valore dipenderà da verdetti che non dipendono più dalla Fiorentina. Non avevamo dubbi: questa Fiorentina ha fame, vuole prendersi un trofeo, vuole dare una gioia ai tifosi, a una città, un senso a tutte le turbolenze esistenziali di questa stagione indubbiamente affascinante. Il lavoro di Italiano ha portato due finali. Una è andata, l’altra ci tiene il cuore sospeso nell’attesa. Praga è ad un passo. L’emozione è tanta. E racconta benissimo cosa sia l’amore per il calcio e per il colore viola”.