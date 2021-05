Benedetto Ferrara: “C’era chi voleva cedere Vlahovic a gennaio, Prandelli lo ha preso da una parte e gli ha fatto un discorsino. Pradè? Il diesse non può far quello che vuole e molte decisioni…”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, il giorno dopo la salvezza raggiunta dalla Fiorentina ha detto: “Pradè? Non è che uno si sveglia la mattina e fa tutto quello che vuole. Ci sono state delle decisioni che sono state prese in comunanza di idee con il resto della dirigenza. Quello che mi interessa è che ci sia un’armonia tra allenatore e i suoi dirigenti. Se Gattuso dovesse rinunciare alla Champions per allenare a Firenze, lo farebbe in presenza di determinate garanzie”.

E ancora: “Vlahovic è stata l’unica notizia buona di questa stagione. Meriti vanno dati a Prandelli che lo ha valorizzato, mentre c’era chi voleva cederlo a gennaio. Lui lo ha preso da una parte e gli ha detto: “Ti do otto partite in cui sarai intoccabile e dovrai dimostrare di essere il centravanti della Fiorentina“.