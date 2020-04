Benedetto Ferrara: “Chi si prende lo scudetto farebbe bene a regalarlo ai medici. Ripartire è assurdo perchè…”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio parlando della ripresa: “Non è il problema del calcio, è il problema della Serie A. E’ un calcio di alto livello, dipendente dalle televisioni, le leghe sono dopate dai soldi delle tv. Il calcio sta facendo di tutto per salvare sé stesso e un modo per dire alle tv: “Non è colpa nostra” e dare colpa al Governo.

E poi espone la sua idea: “Si potrebbe finire qui, visto che la situazione sanitaria non è chiara. I numeri sono terribili, l’idea di stare a porte chiuse facendo tamponi su tamponi la trovo assurda pensando che poi basta un positivo per fermare tutto. Non vedo perché il calcio non si reinventi. I bilanci dovranno essere diversi, gli stipendi saranno diversi.

E sull’assegnazione del titolo: “Chi si prende questo titolo farebbe bene a regalarlo ai medici o facciano loro. Si dovrebbe lavorare sul nuovo inizio e non litigare”.