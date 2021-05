Benedetto Ferrara: “Conferma attuale dirigenza potrebbe non essere un dramma, ma serve un nuovo Macia. L’errore clamoroso di affidare le sorti della squadra ad un reparto difensivo che non vede l’ora di andarsene”

Una serie di errori in fase difensiva preoccupanti hanno impedito alla Fiorentina di vincere la partita contro il Bologna di domenica scorsa. Ma il vero “errore clamoroso” secondo quanto scritto dal giornalista Benedetto Ferrara su La Repubblica, è stato quello “di affidare a un reparto difensivo che non vede l’ora di cambiare aria, le sorti di una squadra che ha bisogno del massimo della concentrazione per tirarsi fuori dai guai”.

Quanto al futuro Ferrara scrive questo: “La conferma dell’attuale dirigenza potrebbe anche non essere un dramma, sempre che vengano fatti passi in avanti decisi dal punto di vista dello scouting. Sarebbe importante, se non decisivo, l’arrivo di un dirigente che conosce a mena dito il calcio mondiale, trovando giocatori, sorprendendo con le sue scelte. Macia in questo senso fu decisivo quando, insieme a Pradè, costruì la prima Fiorentina di Montella“.