Benedetto Ferrara: “Davanti ai 5 milioni di euro della Fiorentina, fossi in Vlahovic non avrei il minimo dubbio”

Un’offerta davvero alta per le casse della Fiorentina. E’ quella che Commisso avrebbe fatto a Vlahovic per rinnovare il proprio contratto. Un ingaggio che salirebbe a 5 milioni di euro per il centravanti viola.

“Davanti a 5 milioni di euro – dice il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio – fossi in Vlahovic non avrei dubbi, perché questo è un momento molto particolare che stanno vivendo le società calcistiche. Questo poi per lui deve essere l’anno del consolidamento della crescita e per farsi vedere, per far capire a tutti che lui è uno dei più grandi talenti in Europa insieme ad Haaland, questo palcoscenico è l’ideale per lui”.