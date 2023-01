Benedetto Ferrara: “Il centravanti è un problema serio non preso seriamente dai dirigenti. La squadra dell’anno scorso è stata indebolita”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha commentato sul proprio giornale la sconfitta patita dalla Fiorentina all’Olimpico, scrivendo: “Se non sei grande e sei pure masochista finisce che esci dall’Olimpico con zero punti, contro una Roma che non è un granché ma ha qualche giocatore di qualità”.

Sui problemi palesati dalla squadra in questa stagione ha chiosato: “Una volta blindati “a parole” Gonzalez e Amrabat forse pensare a qualche acquisto ci starebbe bene. La squadra dell’anno scorso è stata indebolita”.

Più nello specifico: “Basta pensare al centravanti, un problema serio non preso seriamente dai dirigenti. E questo è inspiegabile”.