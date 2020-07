Benedetto Ferrara: “Il fatto che si cerchi altro non può meravigliare Iachini, un puzzle senza senso per la sua sostituzione. La gestione di Ribery racconta la debolezza strutturale della Fiorentina”

La Fiorentina ha ottenuto tre punti domenica scorsa. Punti che hanno dato maggiore tranquillità, ma che non hanno di certo cambiato il futuro di Giuseppe Iachini. “Il fatto che si cerchi altro per il futuro non può meravigliarlo – scrive su La Repubblica il giornalista Benedetto Ferrara – visto che anche lui sa bene che un po’ tutti cercano soluzioni più ambiziose. Che poi tra le mille voci ci sia di tutto è un altro problema. Si va dal solito Spalletti a Emery arrivando a Liverani. Manca solo Stramaccioni, per comporre un puzzle apparentemente senza senso, visto che tra nomi autorevoli e ipotesi alla meno, qualcosa non torna. Poi c’è De Rossi, e questa è un’altra storia, più che altro un azzardo, visto che l’ex capitan futuro della Roma non ha mai allenato in vita sua”.

Su Ribery aggiunge Ferrara: “Sulla gestione del francese ci sarebbe da discutere. Un trentasettenne che non gioca da mesi è stato il punto fermo di una squadra costretta a correre nell’aria bollente ogni tre giorni. Già questo racconta la debolezza strutturale di una squadra costretta a cercare sempre e comunque l’unico in grado di fare calcio di livello”.