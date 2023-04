Benedetto Ferrara: “Jovic nella sua passeggiata in pausa pranzo ha fallito un pallone prezioso. Se la Fiorentina non fa calcio in velocità, fatica”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, nel commento scritto per il proprio giornale dopo il pareggio della Fiorentina contro lo Spezia, non risparmia una frecciatina all’indirizzo del centravanti viola, Luka Jovic.

“A tutti capita di sbagliare – ha scritto Ferrara – Anche Jovic nella sua passeggiata in pausa pranzo ha fallito un pallone prezioso. Pazienza”.

Poi ha aggiunto sul pareggio viola: “La verità è che se la Fiorentina non riesce a far calcio in velocità fatica più del solito, quindi dispiace per il record mancato ma per il resto c’è solo da rifiatare”.