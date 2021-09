Benedetto Ferrara: “La Fiorentina aveva l’opportunità di prendere Berardi e non l’ha fatto per scelta della proprietà. Il miglior acquisto è l’allenatore”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, ha commentato il mercato fatto dalla Fiorentina nel corso di questa estate, dicendo: “Il miglior acquisto è l’allenatore. Italiano credo che sia la scelta più giusta perché regala ai tifosi la base dalla quale ripartire. Non possiamo vincere lo scudetto e andare in Champions, ma almeno proviamo a giocare al calcio grazie a lui. Pagheremo il prezzo della difesa alta e della costruzione dal basso, ma cominciamo a fare dei passi avanti”.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina aveva l’opportunità di prendere Berardi, non l’ha fatto per scelta della proprietà. Non è una critica, ma una considerazione che sta a significare che ci siamo fermati ad un passo dal salto di qualità”.