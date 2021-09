Benedetto Ferrara: “L’idea che possa mancare Vlahovic fa un po’ paura. Quando il calcio riscopre i valori più umani…”

Tramite un editoriale su La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato anche di Dusan Vlahovic: “Roberto Benigni ce l’ha rimessa lì, davanti agli occhi. “Misuro in tempo con te o senza di te”, ha detto dedicando il Leone d’oro alla moglie Nicoletta. Bello, no? Scendendo (parecchio) sulla terra viene in mente che potremmo applicare lo stesso concetto a Dusan Vlahovic, che la scorsa stagione ci ha salvati coi suoi gol e la sua costante presenza in campo.

“L’idea che possa mancare (nel calcio accade) qualche volta – ha continuato – ci fa un po’ paura. In caso di forfait potremmo affidarci a Kokorin. Chissà, magari ci sorprende. Al di là di ogni retorica, la verità è che quando il calcio riscopre i valori più umani e terrestri sembra tutto una favola, quando invece è solo la dimostrazione che di umanità ce n’è un gran bisogno”.