Benedetto Ferrara: “Non ci si scandalizza per plusvalenze fittizie e per società che hanno bilanci disastrosi e si fa tutto questo rumore per un video su Chiesa. Il calcio è un mondo ipocrita”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, ha stigmatizzato le parole pronunciate dal difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, che ha rilanciato l’idea della Superlega.

“Stiamo vivendo un periodo in cui non ci si scandalizza delle plusvalenze fittizie – ha detto Ferrara – non ci si scandalizza per le mega commissioni, delle società che hanno bilanci disastrosi eppure continuano a spendere e spandere, e poi tu fai un video su Chiesa (riferimento a quello pubblicato dalla Fiorentina su TikTok ndr), che si può discutere, per carità, e si fa tutto questo rumore. Siamo degli ipocriti, il mondo del calcio è un mondo ipocrita”.