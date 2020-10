Benedetto Ferrara: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento della famiglia Chiesa e del padre Enrico. Per troppi mesi abbiamo sentito parlare troppo di stadio”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così a Lady Radio: “Il passato è passato ma la Fiorentina deve diventare una squadra per cui i migliori calciatori non devono andare via. Castrovilli? I tifosi sanno benissimo come funziona il calcio e sanno che le bandiere sono qualcosa che appartiene al passato. Giocare in squadre che disputano la Champions League è tutt’altra visibilità. A me non è piaciuto l’atteggiamento della famiglia Chiesa e del padre Enrico, forse si poteva evitare uno strappo così freddo. Anche se Chiesa oramai fa parte del passato. Spero che in un futuro vicino Firenze sia una piazza che piace non solo per la bellezza della società ma anche delle ambizioni della società. Anche dall’Europa League arrivano dei soldi anche se è la Champions League che cambia la vita. Per troppi mesi abbiamo sentito parlare troppo di stadio“.

