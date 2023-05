Benedetto Ferrara: “Per Jovic e Terzic un bel Nokia 8110, ora tocca a ‘padre Fali’ far fare la pace a tutti”

Lo spunto ironico di Benedetto Ferrara che nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, dà spazio alla vicenda che coinvolto Jovic e Terzic nelle ultime ore:

“Poi ci si mettono anche Jovic e Terzic, che scivolano su Instagram condividendo una storia di una pagina dedicata all’attaccante serbo che attacca con forza le scelte dell’allenatore, quello che li ha messi in panchina. Come fare adesso? Non è possibile neanche dare la colpa alla stampa cattiva. Beh, basta chiedere scusa, solo un fraintendimento, amici come prima e tutti uniti. Beh, sarà proprio il caso. Con una semifinale di ritorno da giocare e una finale subito dopo serve solo fare gruppo, poi si vedrà. E magari un bel Nokia 8110 per tutti e il gioco è fatto. Accidenti ai social.

La cosa curiosa di questa vicenda è che Italiano, Jovic e Terzic condividono lo stesso procuratore: Ramadani. Forza Fali, spiega ai ragazzi che la calma è la virtù dei forti e a Italiano che un po’ di equilibrio non fa mai male perché se Biraghi arriva al cross dalle parti del cavalcavia poi il pallone non lo ritrovi più”.