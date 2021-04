Benedetto Ferrara: “Pradè ha rimesso in moto i contatti per Juric. La proprietà invece sarebbe intenzionata a puntare su Gattuso”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto così a Lady Radio trattando vari argomenti di casa viola: “Va detto che negli ultimi anni la Fiorentina i calciatori buoni li ha venduti. Quarta è un signor giocatore e avrà sicuramente un grande futuro anche in Nazionale. La qualità della rosa si è abbassata ma questo viene anche dalla precedente gestione. Programmazione? E’ inevitabile il fatto che ci sia un’attesa, dato che la Fiorentina è ancora in lotta per salvarsi. Ci sono tanti nodi da sciogliere, spero che la società faccia presto. Il primo nodo è sicuramente quello relativo al Direttore Sportivo. Da quel che so io, Pradè ha rimesso in moto i contatti per Juric. Il tecnico del Verona si è riavvicinato alla Fiorentina. La proprietà invece sarebbe intenzionata a puntare su Gattuso. Credo che si stia già cercando di programmare”.