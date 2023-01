Benedetto Ferrara: “Quando Commisso ha detto che bisogna capitalizzare c’è chi è sbiancato in volto. Se il Real Madrid ti regala un giocatore, magari viene qualche dubbio”

Il giornalista Benedetto Ferrara, attraverso il consueto editoriale su La Nazione, ha trattato vari temi di attualità viola: “Quando Rocco ha detto che bisogna capitalizzare c’è chi è sbiancato in volto pensando all’ennesima cessione eccellente. In realtà il numero uno della Fiorentina si riferiva al fatto che la Fiorentina apre le partite ma poi fatica a chiuderle. Il fatto che Jovic abbia sbagliato un gol che Ubaldi del Tavarnelle avrebbe fatto bendato e con gli scarponi da sci ai piedi non fa testo. Diciamocelo: se il Real Madrid ti regala un giocatore magari un dubbio ti viene. La cessione possibile che fa discutere di più è quella di Nico. C’è chi lo porterebbe a piedi in Inghilterra, c’è chi non riesce a credere che la Fiorentina venda l’attaccante più forte a gennaio per due anni di fila”.