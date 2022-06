Benedetto Ferrara: “Quando stava per scattare il bonus Torreira è stato messo in panchina, era già stato deciso di non tenerlo. Italiano bravo anche come dipendente”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, ha espresso alcuni concetti relativamente alla rottura avvenuta tra la Fiorentina e Torreira: “Quello che è successo è molto semplice – ha detto Ferrara – Lui si era abbassato l’ingaggio per venire a Firenze però gli avevano messo dei bonus sul contratto. Arrivata la presenza in cui scattava il bonus lui è finito in panchina. Per cercare evidentemente la rottura, perché si era già deciso di non tenerlo. Dopodiché è stata messa in giro la voce che avesse rotto lo spogliatoio”.

E ancora: “Italiano è stato molto bravo anche come dipendente. Gli hanno ceduto il capocannoniere a gennaio ed è stato zitto. Gli hanno detto di far giocare Amrabat che era costato tantissimo e lo ha messo nel mezzo a fare il frangiflutti”.