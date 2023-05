Benedetto Ferrara: “Se a inizio stagione vi avessero detto che lo scudetto sarebbe andato a un presidente criticato per le cessioni vi sarebbe venuto un meraviglioso dubbio…”

Il giornalista Benedetto Ferrara, attraverso il consueto ed ironico editoriale su La Nazione, ha commentato così lo scudetto del Napoli: “Se a inizio stagione vi avessero detto che lo scudetto sarebbe andato a un presidente criticato per le cessioni eccellenti e con uno stadio che cade a pezzi un meraviglioso dubbio vi sarebbe venuto in testa, anche se, fatti due conti, avreste preso atto che ce n’era un altro in giro, e infatti ha vinto lui”.