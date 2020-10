Benedetto Ferrara: “Se Chiesa va alla Juventus quella fascia resterà una offesa alla città. Chiediamoci perchè quelli più forti vogliono andare via, stiamo perdendo spirito di appartenenza…”

Il giornalista Benedetto Ferrara tramite Facebook ha commentato così la sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria: “Se Chiesa va alla Juventus quella fascia da capitano resterà una offesa per la città. Amrabat centrale di centrocampo vuol dire lavorare per distruggere uno dei più forti interni dello scorso campionato. Invece di arrabbiarci perché quelli più forti se ne vanno chiediamoci perché se ne vogliono andare. Soldi? Certo. Ma senza Europa sei fuori dal calcio vero. Conti zero. Questo è il vero problema. Stiamo perdendo spirito di appartenenza e ambizione. “Noi siamo la Fiorentina” non è una frase fatta, era ed è la nostra storia. Continuare a vendere giocatori alla Juve, siano pacchi o no, non aiuta”.

