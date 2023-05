Benedetto Ferrara: “Senza un Bonaventura in palla è tutto più difficile. Curioso vedere Castrovilli in panchina”

Il giornalista fiorentino Benedetto Ferrara si è espresso così nel suo articolo per La Nazione in merito alla partita di ieri sera tra Fiorentina e Basilea: “Fiorentina sotto ritmo, stanca, senza intensità. Certo, questa sconfitta non uccide il sogno europeo ma sicuramente complica molto il tutto. Il Basilea è squadra tosta e organizzata e certe ingenuità sono costate carissime. Senza un Bonaventura in palla diventa tutto più difficile, se poi anche gli esterni (c’è bisogno soprattutto del miglior Nico per cambiare passo) non incidono finisce che crei poco e ti perdi per strada.

L’Europa è strana e può accadere davvero di tutto, ma è chiaro che la Fiorentina, per essere la migliore Fiorentina, deve avere le gambe che girano, perché solo quelle la rendono imprevedibile. Curioso vedere sempre Castrovilli in panchina quando, almeno in teoria, è uno dei più freschi. Coraggio Fiorentina, la strada per la finale non è ancora chiusa”