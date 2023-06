Benedetto Ferrara: “Sullo Stadio Franchi è pronta una serie su Netflix. Italiano e Barone d’accordo sugli spaghetti alle alici e sul centravanti”

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara parla ironicamente della questione stadio Franchi:

“Comunque molti amici tornati da Praga si sono consolati con la solita frase: “stadio molto carino, la partita si vedeva bene dappertutto”. Che poi se vai in curva al Franchi, quando sei all’estero di solito la vedi bene per forza perché sei abituato a doverla immaginare, magari sotto la pioggia o controsole. Infatti ora, sul caso stadio, è il momento dei ricorsi: il comune ricorre al Tar, la fondazione Nervi sfida il restyling. Dovrebbero produrre una serie su Netflix: dopo la casa di carta, lo stadio di plastica. Perché di plastici sono piene le cantine.

Intanto però una certezza è arrivata: Italiano resta. L’incontro con Joe Barone ha emesso un verdetto positivo. Una buona notizia. Pare che i due abbiano rotto il ghiaccio dialogando sulla ricetta degli spaghetti alla colatura di alici. Pinoli, non pinoli e quante molliche di pane. Quindi l’allenatore ha chiesto se per caso avessero intenzione di acquistare un centravanti da doppia cifra in campionato perché due da una cifra non sono la stessa cosa”.