Benedetto Ferrara: “Triste il vittimismo della società, perché questa classifica arida non è figlia di un complotto, ma di acquisti fallimentari. Ma l’autocritica non fa parte del gioco”

“La Fiorentina ha giochicchiato senza far paura, la Juventus, irrigidita nella sua bruttezza, ha trovato il gol e i tre punti”. Da questa considerazione parte il giornalista de La Nazione nel commento pubblicato sul suo giornale dell’ultima sconfitta dei viola in campionato.

E poi aggiunge: “E’ abbastanza triste il vittimismo della società, perché questa classifica arida non è figlia di un complotto, ma di acquisti fallimentari. E due centravanti in panchina spiegano tutto. Ma l’autocritica non fa parte del gioco”.

Il riferimento è a Jovic e Cabral che sono partiti dalla panchina nel match di Torino.