Benedetto Ferrara: “Un gol che strappa di dosso ogni paura. Partita infinita, ma la Fiorentina cresce e vince la stanchezza”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Basilea, in proiezione verso la finale di Praga: “Con il cuore, con un’enorme volontà, con la forza di una Fiorentina che ci ha creduto fino alla fine. Errori che ti fanno imprecare al cielo, energie che arrivano da non si sa dove. Una squadra che sa soffrire, reagire, vincere, prendersi quello che voleva dall’inizio di questa stagione complicata fatta di luci e ombre fino a quando non arriva un gol che ti strappa di dosso ogni paura”.

E aggiunge: “Nico è finalmente tornato Nico. Sulle fasce, Dodo e Biraghi sono vivi e testardi. In mezzo al campo, c’è un super Bonaventura. Poi arriva Barak, che prende tutti per mano in una notte europea da brividi. La Fiorentina vince una partita infinita e vince la sua stanchezza”.