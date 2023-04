Benedetto Ferrara: “Venuti, ti voglio bene, ma… Jovic invece ‘Mah’ e basta. Italiano paga l’inesperienza”

Su La Nazione si legge il commento alla partita tra Fiorentina e Lech Poznan del giornalista fiorentino Benedetto Ferarra. Questa la sua opinione in merito al match andato in scena al Franchi: “E’ come pensare di andare al cinema a vedere una commedia sentimentale per poi scoprire che sullo schermo scorre un horror da brividi che, per fortuna, ha un lieto fine che ti rimette al mondo. Che storia: al Franchi succede davvero di tutto, però ciò che conta è aver conquistato una semifinale che vale tanto, tantissimo.

Soprattutto se da questa sfida la Fiorentina ha imparato la lezione. Italiano ha fatto i suoi errori: lo dicono le scelte iniziali. Inesperienza, probabilmente. Venuti resta nel mondo del “Ti voglio bene ma…”, Jovic in quello del “Mah” e basta. Però la Fiorentina va avanti. E questo, alla fine, è ciò che conta”