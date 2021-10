Benedetto Ferrara: “Vlahovic? Italiano ne pagherà le maggiori conseguenze, gli hanno fatto un doppio, sgradito, regalo. Fiorentina negli ultimi anni è diventata la cantera della Juventus”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, ha analizzato la situazione Vlahovic-Fiorentina vedendola da un altro punto di vista: “Italiano è colui il quale pagherà maggiormente questa situazione, anche se non c’entra assolutamente niente e che quando è venuto ha chiesto delle garanzie. Il regalo che gli hanno fatto non è solo non sapere se il suo attaccante migliore andrà via a giugno, ma soprattutto quello di non avere riserve e questa è la pecca peggiore. Kokorin è arrivato a Firenze con un contratto di tre anni e mezzo il che è un fatto drammatico o ridicolo, fate voi”.

Sulla possibilità che il centravanti serbo possa vestire la maglia bianconera ha detto: “Negli ultimi anni la Fiorentina è stata la cantera della Juventus. Capisco che il calcio è diventato un mondo di soli affari, ma dei paletti vanno messi, perché comunque si fa affidamento sulla fede delle persone. E allora questa fede vogliamo curarla o vogliamo fregarcene sempre? Come possiamo crescere e diventare una società forte se vendiamo tutti i giovani, costruiti in casa, a 20, 21, 22 anni?”.