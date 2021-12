BENEFICENZA – Un corso di inglese “My English School” a prezzo vantaggioso per aiutare Il Pane Quotidiano

My Enlgish School, importante azienda con oltre 42 sedi in Italia, ha deciso di sostenere la Onlus Fiorentina Il Pane Quotidiano attraverso la vendita di corsi di inglese a prezzo particolarmente vantaggioso: 10 ORE D’INGLESE A SOLI 19,00€ (ANZICHÉ 190,00€). Si tratta di una ottima occasione per fare un regalo utile e diverso ed al tempo stesso dare un contributo a chi, specialmente in questi ultimi anni di pandemia, si è speso per portare sollievo ai soggetti più bisognosi della nostra città.



L’intero ricavato sarà infatto destinato a sostenere le iniziative del Pane Quotidiano.

FiorentinaNews.com ha deciso di sostenere la diffusione di questa importante iniziativa.

Per acquistare la Christmas Box di My English School contenente il regalo basta inquadrare il QR code qui sotto con il proprio telefonino: si verrà traghettati sul sito di My ES, dove sarà possibile effettuare il pagamento online tramite una delle varie opzioni proposte dal sistema, per ricevere a domicilio la Christmas Box.

In alternativa, si può ritirare la Christmas Box, contenente il regalo per te o per i tuoi amici, direttamente presso Centro Commerciale “I Gigli” di Campi Bisenzio o, ancora, presso una delle due sedi fiorentine di My English School: My ES Firenze di Via Baracca, 6 oppure My ES Firenze Gioberti in Via del Campofiore, 132).

L’Associazione Pane Quotidiano è nata nel 1898 a Firenze su iniziativa di un gruppo di volenterosi benestanti cittadini per offrire un contributo fattivo ad una popolazione provata dalla grande crisi economica che attanagliava il paese. Nel 1905 venne riconosciuta come Ente Morale da parte dello Stato Italiano. Negli anni a venire, l’Associazione ha continuato il suo silenzioso lavoro a favore dei bisognosi, collaborando attivamente con l’amministrazione comunale e le altre realtà benefiche del territorio, sopravvivendo fino ai giorni nostri.

Molte le iniziative portate avanti dall’Associazione Pane Quotidiano:

Distribuzione di generi alimentari o buoni spesa direttamente alle famiglie bisognose o a singoli indigenti

Distribuzione di generi alimentari alle mense dei poveri della città.

Impegno al pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche essenziali, grazie all’operazione “Bolletta Solidale”

Distribuzione di occhiali da vista grazie all’operazione “Occhiale Solidale”

L’Associazione Pane Quotidiano di Firenze collabora con l’Assessorato al Welfare del Comune di Firenze, con Associazioni di Assistenza e Parrocchie, che ci aiutano ad individuare quelle situazioni di disagio che possono avvantaggiarsi di un nostro intervento.

Per maggiori informazioni rimandiamo al sito dell’Associazione: www.panequotidianofirenze.it