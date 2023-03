Bennacer: “La Fiorentina ha giocato meglio di noi, non meritavamo di vincere. E’ stata molto dura”

Poteva essere centrocampista viola nell’estate 2019 ma poi preferì il Milan, Ismael Bennacer ha commentato proprio la sconfitta contro la Fiorentina a Milan Tv:

“Ieri è stata molto dura, non siamo riusciti a fare le cose tanto bene. Hanno giocato sicuramente meglio di noi, non abbiamo meritato di vincere. Non dobbiamo abbassare la testa, c’è bisogno di recuperare, perché tra quattro giorni si gioca. Io mi sento bene. Questo risultato non ci voleva, ma è successo”.