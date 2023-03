Bennacer: “La Fiorentina ha giocato molto bene e ha meritato la vittoria. Noi abbiamo sbagliato l’atteggiamento, non possiamo fare così”

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha espresso a DAZN il suo parere sulla gara persa contro la Fiorentina per 2-1: “Penso che in questa partita abbiamo sbagliato l’atteggiamento. La Fiorentina ha giocato molto bene, hanno meritato la vittoria. Dobbiamo fare molto di più”.

E sul prossimo impegno in Champions League contro il Tottenham afferma: “Scendiamo in campo di nuovo tra qualche giorno e non si può giocare così”.