Bentornato Nastasic. Ma quale difensore ritrova la Fiorentina?

Quasi nove anni fa Matija Nastasic ha lasciato la Fiorentina destinazione Inghilterra, approdando al Manchester City. Il roccioso difensore mancino serbo ha giocato due anni con i ‘Citizens’, misurandosi anche in Champions League, per passare poi allo Schalke O4.

A Gelsenkirchen il classe ’93 di Valjevo è diventato uno dei leader della squadra, conquistando rapidamente anche i tifosi. Anche con la compagine della Ruhr Nastasic ha potuto giocare stabilmente in Europa, almeno fino alla stagione 2019-2020, quella del vero e proprio decadimento della squadra in maglia blu. Il disastro è avvenuto nella passata stagione. Appena 16 punti in 34 partite: un’autentica catastrofe quella dello Schalke.

Una chiusura tutt’altro che in bellezza in Germania per il difensore vicinissimo al ritorno alla Fiorentina. Nastasic è sceso in campo solo 14 volte da titolare, prima dell’infortunio consistente e fastidioso al polpaccio, che lo ha bloccato per più di 3 mesi. Con gli infortuni il centrale serbo ha sempre avuto grande familiarità. Dai problemi al ginocchio fino alla lacerazione del tendine d’achille, fino al grave problema al polpaccio della passata stagione.

Ora il calciatore cresciuto nel Partizan Belgrado ritorna alla Fiorentina per rimettersi in gioco e ritrovare serenità affrontando una nuova sfida. La speranza è che Nastasic a Firenze possa trovare continuità dal punto di vista della condizione fisica e garantirsi come risorsa importante per un reparto arretrato che ha bisogno di esperienza e qualità.