Beppe Galli: “Si lamentano tutti ma non è vero che i procuratori comandano. Sono i primi a non voler far collassare il sistema”

Il procuratore sportivo Beppe Galli, appena confermato presidente dell’Assoagenti, esprime a TMW le sue impressioni sulla questione legata all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic e sugli agenti che hanno interesse a far andare via i calciatori a zero: “Quando un calciatore va via a zero è colpa dell’agente o non si è cercato di trovare un punto di incontro? Ad esempio, a Udine nessuno è andato via a zero? Gli agenti non comandano, non è vero. Il Milan ha messo in atto una nuova politica. Si lamentano tutti ma non è certo colpa dei procuratori. Anzi, non vogliamo certo che il sistema muoia. E non sono certo gli agenti a farlo morire.

E sul ruolo degli agenti nel mondo del calcio precisa: “Alcuni non fanno i procuratori ma sono aziende”.