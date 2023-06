Berardi alla Lazio? Il suo agente smentisce: “In questo momento non c’è niente, sta al Sassuolo”

Si era parlato dell’interesse della Lazio, oltre a quello arrivato dalla Fiorentina, eppure, al momento, la situazione di Domenico Berardi è nuovamente ferma. L’unica cosa certa è che il giocatore è sul mercato.

A calciomercato.com, il procuratore del numero 10 neroverde, Edoardo Crnjar ha parlato così: “La sua situazione è la stessa che dico da sempre: sta a Sassuolo e al momento non c’è niente di concreto”. Per ora, persiste quindi una fase di stallo e non ci sono stati sviluppi. L’agente ha anche sostenuto che non ci sono stati dialoghi con altri club.