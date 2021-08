Berardi ancora non convocato nel Sassuolo, Dionisi: “Sta recuperando, speriamo di averlo dalla prossima…”

Del futuro di Domenico Berardi è interessato tutto l’ambiente viola, così come il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, che in conferenza stampa ha confermato la seconda assenza consecutiva dai convocati dell’attaccante seguito dalla Fiorentina: “Domenico non sarà convocato, sta recuperando e speriamo di averlo dalla prossima. Sono contento per lui, per Raspadori e Scamacca, che è alla sua prima convocazione in Nazionale: merito loro e merito della squadra, che mette nelle condizioni i singoli. Merito al Sassuolo che ha 3 giocatori in Nazionale. Il mercato? Non vedo l’ora che finisca perché il campionato non dovrebbe iniziare prima della fine della sessione, però è così e ce lo prendiamo”.