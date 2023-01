Berardi chiede il cambio, ma solo per precauzione. Dionisi potrà contare sul suo fuoriclasse contro la Fiorentina

Messa in archivio la 16esima giornata, è già di tempo di pensare alla prossima. Sabato infatti la Fiorentina sarà di nuovo in campo al Franchi, alle 15 contro il Sassuolo. La formazione neroverde non se la passa benissimo, considerando la sconfitta di ieri in casa contro la Sampdoria. Quantomeno, Dionisi può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di alcuni suoi giocatori.

Su tutti Domenico Berardi, che ieri è tornato in campo dal primo minuto dopo un lungo infortunio ma all’87’ ha chiesto il cambio. Nulla di preoccupante tuttavia per l’attaccante neroverde, che ha semplicemente accusato un affaticamento e ha preferito fermarsi in tempo. Chi invece non ci sarà sicuramente sarà Maxime Lopez, metronomo del centrocampo alle prese con un infortunio che lo terrà ai box ancora a lungo.