Berardi e le conseguenze di una permanenza “forzata”: i suoi tifosi gli regalano pochi applausi e qualche fischio nella partita della Nazionale

Il sogno Berardi, alla fine, è rimasto tale per i tifosi della Fiorentina. Ma ciò che l’aveva reso fino all’ultimo giorno di mercato ben più di una suggestione era quella volontà, mai celata, del giocatore di lasciare il Sassuolo. Una presa di posizione che, nel rapporto con i tifosi neroverdi, potrebbe costare cara.

Una piccola prova di ciò la si è avuta ieri sera, durante la gara di qualificazione a Qatar 2022 tra Italia e Lituania. Nel largo successo degli Azzurri Berardi è entrato al 73′, sostituendo l’ottimo Kean. Nonostante la gara si giocasse a Reggio Emilia, nello stadio del Sassuolo, per lui non c’è stata alcuna ovazione ma solo qualche timido applauso e soprattutto alcuni fischi.

Non che la reazione del pubblico durante una partita della Nazionale rappresenti una sentenza, ma sicuramente è una risposta a chi si chiedeva come si sarebbero comportati i tifosi del Sassuolo quando avrebbero riaccolto allo stadio Berardi. D’altronde le prime due partite di campionato l’attaccante neroverde le aveva saltate. Ufficialmente per problemi fisici ma il motivo, molto probabilmente, era ben altro.