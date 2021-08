Berardi e Orsolini non si muovono, contatti con il Crotone per Messias. Su Amrabat Sampdoria ed Espanyol

Il mercato della Fiorentina non è ancora finito, nè in entrata nè in uscita. Ne parla sul proprio sito il giornalista Gianluca Di Marzio, partendo dalla situazione Amrabat. Il centrocampista marocchino, accostato a Napoli e Atalanta nei giorni scorsi, sembra invece poter andare all’estero. Su di lui ci sono Espanyol, con cui la Fiorentina ha avviato i primi contatti, e Sampdoria, che sta avendo in queste ore un incontro con i dirigenti viola.

In entrata invece, tra Berardi e Orsolini potrebbe spuntarla Junior Messias. Stamattina ci sono stati dei contatti tra la Fiorentina e il Crotone, con le parti che cercano di trovare delle condizioni favorevoli per chiudere l’accordo. L’intenzione da parte di Commisso è quella di regalare un ultimo colpo a Italiano e Messias sembra il favorito visto che – riporta Di Marzio – Berardi e Orsolini non si muoveranno.