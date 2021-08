Berardi e Orsolini: Sassuolo e Bologna hanno la stessa linea con la Fiorentina

Domenico Berardi e Riccardo Orsolini: la Fiorentina nel corso di questa mattinata non ha fatto passi avanti nei confronti di questi due giocatori.

Secondo quanto riportato da Sky, la linea tenuta rispettivamente da Sassuolo e Bologna è sostanzialmente la stessa.

I neroverdi non sembrano intenzionati a cedere il nazionale azzurro a poche ore dalla fine del mercato. Semmai potrebbe uscire Boga che viene trattato col Crystal Palace.

Quanto al Bologna, non ha abbassato le proprie pretese su Orsolini con la Fiorentina che non sembra disponibile a far salire la propria offerta.