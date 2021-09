Berardi fa assist ma la Roma batte il Sassuolo in extremis e vola in testa, neroverdi dietro alla Fiorentina. Guarda la

Si è chiuso il primo dei posticipi della 3^ giornata di Serie A, con la vittoria per 2-1 della Roma sul Sassuolo al termine di una gara spettacolare e piena di occasioni. Apertura con il gol di Cristante al 35′, servito da Pellegrini sul filo del fuorigioco; a inizio ripresa poi il gol di Djiuricic dopo una giocata con assist di Berardi a destra. Quindi un palo per parte, prima Abraham e poi Traorè e proprio al 92′ il gol a giro di El Shaarawy, entrato con l’aiuto del palo interno. Clamoroso però l’episodio del 94′ con il pari pazzesco di Scamacca in diagonale, arrivato però dopo un leggero fuorigioco.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan, Roma 9, Inter, Udinese 7, Fiorentina, Lazio, 6, Atalanta, Bologna, Sassuolo 4, Empoli, Venezia, Torino, Genoa 3, Sampdoria 2, Cagliari, Juventus, Spezia 1, Salernitana, Verona 0