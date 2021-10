Berardi: “Grande vittoria, avanti così!”

Domenico Berardi, ex capitano del Sassuolo, da tempo nel mirino della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria dell’Italia per 2-1 nella finale per il terzo posto di Nations League contro il Belgio: “Volevamo rifarci dalla sconfitta contro la Spagna, dove siamo purtroppo rimasti in 10 in campo, altrimenti sarebbe stata alla pari. La vittoria di oggi è importante e ci dà fiducia. In attacco siamo tutti forti, a me piace muovermi molto in campo ed era la richiesta di Mancini. Credo di averlo fatto bene, oggi era importante vincere per dare un messaggio forte e così è stato, siamo contenti”.